Saksamaal vahistati poliitikute andmete häkkimises kahtlustatuna 20-aastane noormees

Ligi tuhande Saksa poliitiku ja muu tuntud inimese häkitud andmete juhtumis pidasid uurijad kinni kahtlusaluse. Tegemist on 20-aastase noormehega Hesseni liidumaa keskosast, vahendab Die Welt.

Tema korter otsiti pühapäeval läbi ja ta ise võeti ajutiselt vahi alla.

Mees tunnistas kõik üles, teatas Saksa uudisteagentuur DPA julgeolekuringkondadele viidates.

Julgeolekuringkondade teatel on reedel teatavaks saanud ligi tuhandest andmevarguse juhtumist umbes 50 tõsisemad. Praeguse seisuga puudutab see 994 isikut, kes on peamiselt praegused ja endised poliitikud.

940 juhul avalikustati inimeste kontaktandmed. Umbes 50 juhtumit on tõsisemad, sest avaldati suuremad andmekogumid isikuandmete, fotode ja kirjavahetusega. Need juhtumid on uurijate erilise tähelepanu all.