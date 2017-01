Saksamaal toimus politseioperatsioon arvatavate paremäärmuslike terroristide vastu

Saksamaa liiduprokuratuur korraldas kuuel liidumaal haarangud arvatavate paremäärmuslaste vastu, keda kahtlustatakse terroristlikku ühendusse liitumises. Rühmitus kavandas väidetavalt rünnakuid politseinike, varjupaigataotlejate ja juutide vastu.

Prokuratuuri praegune juurdlus on eelkõige suunatud niinimetatud Reichsbürger’ite (Reichi kodanikud) vastu, teatas Saksa uudisteagentuur DPA julgeolekuringkondadele viidates. Reichsbürger’id on väidetavalt moodustanud terroristliku ühenduse, mis on hankinud relvi ja laskemoona. Tõendeid konkreetsete rünnakuplaanide kohta siiski veel ei ole, teatas Karlsruhes asuv liiduprokuratuur, vahendab Die Zeit.

Alates kolmapäeva hommikust otsis umbes 200 politseiametnikku prokuratuuri teatel läbi 12 korterit ja muid ruume Baden-Württembergis, Berliinis, Brandenburgis, Alam-Saksimaal, Rheinland-Pfalzis ja Saksimaa-Anhaltis. Nende hulgas olid ka kokku seitsme kahtlusaluse korterid. Seitsmendat isikut ei kahtlustata ühendusega liitumises, vaid selle toetamises.

Läbiotsimised aitasid teadete kohaselt koguda täiendavaid tõendeid. Juurdlust viib läbi Baden-Württembergi liidumaa kriminaalamet.

Niinimetatud Reichsbürger’id ei tunnista Saksamaa Liitvabariiki. Nad väidavad, et praeguseni jätkab eksisteerimist Saksa Reich. Liikumine on kogu Saksamaal põhiseaduskaitse (sisejulgeolekuteenistuse) jälgimise all. Võimude teatel on paljud Reichsbürger’id aktiivsed tegutsejad paremäärmuslikes ringkondades.

Saksamaal on kokku mitu tuhat Reichsbürger’it. Oktoobris lasi üks neist Nürnbergi lähedal Georgensgmündis maha politseiniku ja haavas veel kolme raskelt.