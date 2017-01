Saksamaal tekitab vaidlusi aastavahetuse politseioperatsioon Kölnis ja põhja-aafriklaste „Nafri’deks“ nimetamine

Kölni politsei on kutsunud Saksamaal esile väitluse, nimetades põhja-aafriklasi „Nafri’deks“ ja korraldades nende suunatud kontrollimise seoses eelmisel aastavahetusel Kölnis aset leidnud naiste ahistamisega. Kölni politseipresident Jürgen Mathies nimetas väljendi „Nafri“ kasutamist kahetsusväärseks, kuid kaitses kontrollimist kui absoluutselt hädavajalikku.

„Pearaudteejaamas kontrollitakse praegu mitutsada Nafri’t. Info järgneb,“ teatas Kölni politsei vana-aastaõhtul.

Nafri on lühend saksakeelsest sõnast Nordafrikaner – põhja-aafriklane.

„Ma pean seda mõistet siin selles olukorras väga õnnetult kasutatuks. (…) Ma kahetsen seda erakordselt,“ ütles Mathies esmaspäeval Lääne-Saksa ringhäälingule WDR. Mathiesi sõnul kasutatakse sõna „Nafri“ tööväljendina politsei sees, kuid osaliselt on selle üle võtnud ka meedia.

Ulatuslikku kontrollimist Kölni pearaudteejaamas politseiülem aga kaitses. Liidupolitsei lasi juba rongides teatada, et Kölni poole on teel „ülimalt agressiivsed“ grupid. Politsei jälgis gruppide ning üksikute isikute tegevust ning kontrollis neid.

„See lihtsalt on juba nii, et eelmise vana-aastaõhtu kogemuste põhjal, kogemuste põhjal, mille me oleme saanud haarangute käigus tervikuna, on siin tekkinud selge arusaam, milliseid inimesi tuleb kontrollida,“ ütles Mathies. „Need ei olnud hallipäised vanemad mehed ega blondijuukselised noored naised.“ Olukorras, kus raudteejaama saabus samaaegselt tuhandeid inimesi, pidi politsei kohe otsuseid tegema.

Eelmisel aastavahetusel toimus Kölni raudteejaama juures arvukalt seksuaalrünnakuid. Kahtlusalused olid valdavas enamuses põhja-aafriklased. Seekord nii massiliselt kuritegusid toime ei pandud. Politsei teatel tänu nende pidevale sekkumisele.

Roheliste juht Simone Peter kritiseeris aga Kölni politsei tegevust. Tema sõnul tõstatub proportsionaalsuse ja õiguspärasuse küsimus, kui kontrollitakse ligi tuhandet inimest ainuüksi nende väljanägemise järgi. „Täiesti vastuvõetamatu on alandavate grupinimetuste nagu „Nafri’d“ kasutamine põhja-aafriklaste kohta riigiorganite nagu politsei poolt,“ ütles Peter ajalehele Rheinische Post.

Kristlik-sotsiaalse liidu (CSU) peasekretär Andreas Scheuer astus aga politsei kaitseks välja. „Kes probleeme nimepidi nimetada ei taha, ei ole aastatagusest vana-aastaõhtust midagi õppinud,“ ütles Scheuer Münchenis. „Me ei tohi lubada, et sinisilmsest multikultiuimast saaks meie elanikkonnale julgeolekurisk."

Sarnase seisukohaga esines ka kristlik-demokraatliku liidu (CDU) eestseisuse liige Jens Spahn, kelle sõnul on mõned inimesed juba eelmise aasta sündmused Kölnis unustanud. Nüüd räägitakse ühest sõnast tegeliku probleemi asemel.

Sisserändevastase erakonna Alternative für Deutschland (AfD) asejuht Alexander Gauland kritiseeris roheliste juhti Peterit: kõik mis puudutab sisejulgeolekut, õigust ja korda, on Gaulandi sõnul rohelistele solvav.