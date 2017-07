Saksamaal teeb politsei G20 eel anarhiste relvituks

Saksamaal Hamburgis oodatakse sel nädalal tänavatele G20 tippkohtumise vastu meelt avaldama 100 000 inimest. Võimud on enne seda korraldanud mitmeid reide, konfiskeerides vasakäärmuslastelt erinevaid relvi.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ja teised maailma liidrid kogunevad Hamburgi reedel. Linnatänavatel on neid lubanud vastu võtta anarhistid, kellest mõned võivad kujutada avalikkusele ohtu, tõdes politsei.

G20 tänavust tippkohtumist turvab pea 20 000 politseinikku ja eriväelast. Kümned tänavad ja asutused kohtumispaiga lähistel pannakse julgeolekukaalutlusel kinni. Saksamaa siseminister Thomas de Maizière ütles, et vägivald, kelle tahes poolt, tuleb eos lämmata.

Teisipäeval leidis politsei reidide käigus ekstremistide kodudest erinevaid relvi ja ohtlikke vedelikke. Vähemalt üks inimene võeti vahi alla.

Hamburg on üks Saksamaa jõukamatest linnadest, kus on tugev keskklass, ja seda peetakse kõvasti vaoshoitumaks ja väikekodanlikumaks kui pealinna Berliini. Ühtlasi on see kohtumist võõrustava liidukantsler Angela Merkeli kodulinn.

Anarhistid on ürituse eelõhtul lubanud korraldada demonstratsiooni motoga „Tere tulemast põrgusse“.