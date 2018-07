Saksamaal sattus bussi kuumuses üles öelnud kliimaseadme tõttu kümme noort haiglasse

Saksamaal ütles maanteel üles 95 noort vedanud bussi kliimaseade, mistõttu tekkis paljudel noortel vereringeprobleeme ja mõned tuli lausa haiglasse viia.

Mitmed noored kaotasid rikkis kliimaseadme tõttu bussis teadvuse. 95 lapsest ja noorest vanuses 10-16 aastat koosnenud reisiseltskond liikus parajasti Oldenburgi kreisis Wildeshauseni lähedal, kui kliimaseade üles ütles, vahendab Die Welt.

Buss oli sunnitud selle peale puhkepaigas peatuse tegema. Politsei teatel oli 20 bussis olnul kuumuse tõttu vereringeprobleeme. Kohale kutsutud kiirabitöötajad andsid neile abi ja viisid kümme noort Oldenburgi haiglasse.

Samasuguseid juhtumeid oli Saksamaal juba eelmisel nädalal. Neljapäeval jäi 35-kraadise temperatuuri juures rikke tõttu Essenis seisma rong. 300 reisijat pidid kaks tundi ilma kliimaseadmeta läbi ajama.

Päev enne seda jäi Verdeni ja Rotenburgi vahel ümber kukkunud puu tõttu seisma kiirrong ICE. Ka siis lülitus kliimaseade välja ja 450 inimest pidid tundide viisi kuumuses istuma.

Täna on Saksamaal oodata aasta kuumimat päeva ja temperatuur võib tõusta 39 kraadini. Saksa ilmateenistuse (DWD) teatel on kõige kuumem riigi keskosas. Seni kõrgeim temperatuur on mõõdetud 26. juulil Duisburgis – 38,0 kraadi.