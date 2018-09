Saksamaal sai vapsikute rünnakus 18 inimest kannatada, 13 viidi haiglasse

13 inimest tuli viia lähedal asuvatesse haiglatesse arstiabi saama, teatas politsei. Vapsikud ründasid inimesi arusaadava põhjuseta eile õhtupoolikul. Kellegi elu siiski ohtu ei sattunud ja lapsed kannatada ei saanud, vahendab Rheinische Post.

Kannatanutele andis abi arvukalt päästetöötajaid. Kaasati ka vapsikuekspert Thomas Lauber.

„Ma lähtun sellest, et midagi juhtus,” ütles Lauber. „Tavaliselt on vapsikud rahulikud loomad.”

Vapsikupesa asub ühe kirsipuu õõnsuses. Keegi võis sellele liiga lähedale minna või puud raputada.

„Ma lähtun sellest, et rünnakul oli eellugu või tundsid loomad end inimeste hulgast, valjudest häältest ja naerust ohustatuna,” ütles Lauber.

Kohaliku omavalitsuse esindaja Patrick Nagel ütles, et kontrollitakse ka teisi läheduses olevaid kohti, et leida võimalikke vapsikupesi ja edaspidi selliseid juhtumeid ära hoida. Vapsikud on Saksamaal kaitse all ja nende pesade hävitamine on keelatud.

Keerulise asukoha tõttu puuõõnsuses vapsikupesa mujale ei viida. Lauber rahustas aga kõiki sellega, et esimeste külmade öödega oktoobris pesa sureb. Siis lesed ja töölised surevad ja noor kuninganna talvitub teises kohas. Kevadel vanu pesi enam ei kasutata.

.