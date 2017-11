Saksamaal rünnati noaga pagulassõbralikku linnapead

Saksamaa Nordrhein-Westfaleni liidumaal asuva Altena linnapead Andreas Hollsteini rünnati kiirtoidu söögikohas noaga ja ta sai viga. Rünnakut peetakse poliitiliselt motiveerituks, vahendab Die Zeit.

Hollstein viidi pärast rünnakut haiglasse, kuid lasti sealt hiljem välja. Ta ütles, et on õnnelik, et endiselt elab.

Ründaja oli ilmselt alkoholijoobes. Enne rünnakut küsis ta teadete kohaselt Hollsteinilt: „Kas teie olete linnapea?”

Hollstein sai üle Saksamaal tuntuks, kui ta teatas, et tema linn võtab vastu rohkem pagulasi, kui omavalitsus vastavalt Saksamaal kindlaks määratud jaotuskavale võtma pidi. 17 000 elanikuga linn sai mais oma integratsioonikontseptsiooni „Pagulasest Altena kodanikuks” eest riikliku integratsiooniauhinna pagulaspoliitikas osalemise eest. Osa kontseptsioonist oli see, et pagulased majutati korteritesse, mitte ühistesse varjupaikadesse.

Nordrhein-Westfaleni peaministri Armin Lascheti sõnul tegi ründaja selle pagulaspoliitika kohta teatud poliitilisi märkusi. Uurijad lähtuvad seetõttu rünnaku poliitilisest taustast. „Täna oli masendav õhtu,” ütles Laschet. „Vihkamisel ja vägivallal pole Nordrhein-Westfalenis kohta.”

„Ma olen noarünnakust linnapea Andreas Hollsteinile jahmunud – ja on kergendus, et ta juba tagasi oma perekonna juures saab olla,” kirjutas Saksamaa valitsuse pressiesindaja Steffen Seibert liidukantsler Angela Merkeli nimel. „Aitäh ka neile, kes teda aitasid.”