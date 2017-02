Saksamaal rünnati mullu iga päev keskmiselt 10 põgenikku

Saksamaa siseministeeriumi statistika kohaselt rünnati eelmisel aastal iga päev keskmiselt pea 10 põgenikku.

Keskusi ja asutusi, kuhu põgenikke majutatakse, rünnati mullu enam kui 3500 korral. Üksikisikute vastu pandi toime 2545 kuritegu. Aasta jooksul sai vigastada 560 inimest, sh 43 last, vahendab uudistekanal BBC.

2016. aastal saabus Saksamaale 280 000 asüülitaotlejat, mida oli oluliselt vähem kui aasta enne seda, kui riiki saabus enam kui 600 000 põgenikku.

Saksamaa siseministeerium väljastas statistika parlamendiliikme palvel ja märkis, et mõistab hukka igasuguse vägivalla: „Inimestel, kes on põgenenud oma kodudest ja otsivad Saksamaalt kaitset, on õigus eeldada turvalist varjupaika.“