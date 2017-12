Saksamaa Nordrhein-Westfaleni liidumaal Gevelsbergis jäi eile kell kaheksa hommikul politseile vahele 51-aastane joobes veokijuht Eestist.

Mees sõitis oma sadulveokiga parklasse, kus riivas 25-aastasele kohalikule elanikule kuuluvat Opel Corsat, teatab Ennepe-Ruhr-Kreisi politsei.

Kohale kutsutud politsei märkas, et mehel on juures alkoholilõhnad. Ta viidi politsei vahi all vereproovi andma ja juhiluba võeti hoiule.