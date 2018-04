Saksamaal rammis veok rahvamassi, kolm inimest hukkus

Teadaolevatel esialgsetel andmetel sai vigastada 30 inimest, neist kuus eluohtlikult.

Veoauto juht lasi ennast kohapeal maha, kuid väidetavalt võis tal olla ka kaasosalisi, mida politsei üritab kindlaks teha, teatab ajaleht Rheinische Post, toetudes allikatele võimuorganitest.

Tunnistajate sõnul hüppas üks hetk veokist välja kaks inimest, kes jooksid minema.

Tapasõit leidis aset pea 300 000 elanikuga linna südames asuva „Kiepenkerli“ kuju lähistel, kuhu koguneb ilusate kevadilmadega, nagu oli ka täna, arvukalt inimesi, sh turiste.

Inimestel palutakse vanalinna mitte tulla ja hoiduda „võimalikest spekulatsioonidest“.

Taevas on näha lendamas politsei helikopterit, sündmuskohal toimetab pommirühm.

