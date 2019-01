Saksamaal peksti rängalt läbi parempopulistliku AfD Bremeni osakonna juht

Bundestagi liiget Magnitzit rünnati politsei teatel eile kella 17.20 ajal Bremeni kesklinnas Theater am Goetheplatzi ees, vahendab The Local.

„Võttes arvesse ohvri tööd, usume me, et see on poliitiliselt motiveeritud tegu,” teatas politsei.

AfD Bremeni osakond avaldas foto Magnitzi vigastustest. Fotol on ta teadvusetuna haiglavoodis, nägu verine ja suur haav peas.

Foto: Handout , REUTERS

AfD Bremeni osakonna avalduse järgi ründasid Magnitzit kolm kaetud nägudega inimest. Magnitz osales enne rünnakut kohaliku ajalehe Weser-Kurieri uusaastavastuvõtul.

„Nad peksid teda puukaikaga, kuni ta oli teadvusetu ja peksid siis jalgadega maas,” öeldakse erakonna avalduses. Lisatakse, et rünnakut püüdis peatada sekkunud ehitustööline.

Endiselt haiglas viibiv Magnitz ütles hiljem DPA-le, et ei näinud ründajaid ega kuulnud neid ka midagi ütlemas.

AfD üks juhte Jörg Meuthen kirjutas Twitteris, et Magnitz peksti argpüksliku ja südant pahaks ajava rünnaku käigus peaaegu surnuks.

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert säutsus, et jõhker rünnak tuleb teravalt hukka mõista.

Saksamaa välisminister Heiko Maas teatas, et vägivalla kasutamisel ei ole vaatamata poliitilistele erimeelsustele absoluutselt mingit õigustust.

Alates detsembri keskpaigast on Saksa politsei registreerinud kaheksa rünnakut AfD kontorite vastu.