Saksamaal peeti kinni veokirünnaku jaoks ISISelt raha küsinud süürlane

Saksamaal võeti kinni kahe aasta eest riiki elama kolinud süürlane, keda kahtlustatakse vahendite otsimises, et korraldada veokirünnak.

Saarbrückeni linnaprokuröri sõnul peeti 38-aastane süürlane kinni kahtluse alusel, et ta püüdis koguda 180 000 eurot rünnaku rahastamiseks, vahendab Reuters.

Prokurör Christoph Rebmann ütles, et mees küsis ISISelt raha ja kavatses osta veokeid ning 400-500 kilo lõhkeainet igasse veokisse. „Süüdistuse kohaselt küsis ta detsembris Süürias olevalt kontaktisikult telefonitsi raha, et osta veokid ja täita need lõhkeainega ning sõita rahvamassi,“ teatas prokurör.

Mees tunnistas, et on ISISega kontakti otsinud, kuid mitte rünnaku planeerimist. Prokuröri sõnul küsis ta raha hoopis oma Süürias elava perekonna toetamiseks ning kavatses terroristlikku grupeeringut tüssata.

Kahe nädala eest sõitis Berliini jõuluturul rekaga rahva sekka tuneeslane Anis Amri, kelle politsei hiljem Itaalias maha lasi.