Saksamaal Lübeckis ründas 34-aastane mees autobussis noaga kaasreisijaid. 12 inimest sai vigastada, neist üks raskelt

Saksamaal Lübeckis sai täna liinibussis toimunud pussitamises viga 12 inimest, neist üks raskelt, vahendab Põhja-Saksa ringhääling NDR.

Politsei kinnitusel ründas mees rahvast täis bussis mitmeid reisijaid, tehes seda arvatavalt noaga. Erinevalt varasematest teadetest keegi siiski surma ei saanud. Bussireisijad suutsid pussitaja ise kinni pidada ja praegu viibib ta vahi all.

Prokuratuuri andmetel on tegemist 34-aastase Lübeckis elava Saksa kodanikuga, kes pole siiski Saksamaal sündinud. Schleswig-Holsteini liidumaa peaminister kinnitas, et esialgseil andmeil ei olnud tegemist terroriaktiga. Kurjategija motiiv on aga ebaselge. Uurijate andmetel ei ole ka viiteid mehe poliitilisele radikaliseerumisele.

Politsei pressiesindaja kinnitusel reageeris bussijuht operatiivselt, peatas bussi ja avas uksed, et reisijad saaksid bussist põgeneda. Sündmuskoht paikneb Travemünde suunas mineval maanteel, kohas nimega Kücknitz.