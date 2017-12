Saksamaal leiti jõuluturult arvatav naelapomm

Saksamaa Potsdami linna jõuluturu lähistelt leiti reedel arvatav naelapomm.

Arvatav lõhkeseadeldis, mis oli täis naelu, tehti võimude poolt reede hilisõhtul kahjutuks Brandenburgerstrassel asuvas apteegis, kuhu see seni tabamata isikute poolt saadeti, vahendab uudistekanal BBC.

Kuigi algul arvati, et seadeldis võib iga hetk plahvata, tuli hiljem välja, et puudus detonaator, mistõttu liidumaa siseminister Karl-Heinz Schröter pidi tunnistama, et neil ei ole veel kindlust, kas see kujutas kellelegi ohtu.

„Me ei tea, kas see seadeldis oli võlts või oleks võinud ka tegelikult plahvatada,“ tunnistas ta õhtul.

Öö jooksul kontrollis politsei piirkonda, veendumaks, et piirkonnas ei ole rohkem taolisi seadeldisi.