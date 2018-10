Saksamaal Kölni raudteejaamas viskas mees kiirsöögikohta Molotovi kokteili ja võttis pantvangi

Enne pantvangivõtmist viskas kahtlusalune kiirsöögikohta Molotovi kokteili. 14-aastane tüdruk sai põletushaavu ja veel üks naine kergelt vigastada.

Et tööle hakkas sprinklerisüsteem, põgenes kahtlusalune ilmselt lähedal asuvasse apteeki ja võttis seal ühe naise pantvangi. Viimane sai kergelt viga.

Politseil oli pantvangivõtjaga kontakt. Uurijate sõnul nõudis ta vabalt minna laskmist ning kohvrit ja reisikotti, mis oli jätnud kiirsöögikohta.

Et politsei oli leidnud gaasiballoone ja süütevedelikku ning tunda oli bensiinilõhna, korraldas politsei kohaliku aja järgi kell 14.54 rünnaku.

Politsei teatel oli mehel käes relv. Eriüksuslased tulistasid teda ja kasutasid kaht šokigranaati. Mees sai mitu kuulihaava ja teda opereeriti haiglas.

Kölni raudteejaam avati rongiliikluseks taas alles eile õhtul.

Võimudel on tõendeid, et ründaja on 55-aastane Süüria kodanik, kes on politseile varasemast teada. Need andmed põhinevad apteegist leitud dokumentidel.

Kas tegemist oli terrorirünnaku katsega, pole veel selge. Tunnistajate sõnul nimetas ründaja end Daeshi (Islamiriigi) liikmeks.

Kahtlusalusel oli käes relv. Kas tegemist oli tulirelva või gaasipüstoliga, pole veel teada. Ilmselt püüdis ta ka pantvangi põlema süüdata, teatas operatsiooni juhtinud Klaus Rüschenschmidt. Seda ei jõudnud ta siiski teha.