Saksamaal Kölni raudteejaamas on inimene pantvangi võetud, toimub politseioperatsioon

Raudteejaam on täielikult tühjendatud. Inimestel kästi valjuhääldi kaudu väljuda. Politsei palub piirkonda raudteejaama ümbruses vältida, vahendab Kölner Stadt-Anzeiger.

Kohale on toodud politsei raskelt relvastatud eriüksus. Õhus tiirleb helikopter.

Raudteefirma Deutsche Bahn teatas Twitteris, et seoses politsei tegevusega on rongide hilinemisi ja reiside tühistamisi. Perroonid 4-11 on suletud.

Suletud on ka Kölni Breslauer Platz ja jaamahoone esine väljak. Seal tegutsevad tuletõrje ja politsei. Inimesed teatasid suitsuhaisust.

Informatsiooni, et üks isik on noore naise põlema pannud, politsei ei kinnita.