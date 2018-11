Saksamaal kohtu all olev koonduslaagri valvur: mul on häbi, et olin SS-is, aga mul ei olnud valikut

Endine Stutthofi koonduslaagri valvur, 94-aastane Johann Rehbogen ütles täna Saksamaal kohtus, et tal on häbi, et teenis SS-is, aga ta ei olnud teadlik sealsetest süstemaatilistest tapmistest.