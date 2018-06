Saksamaal kahtlustatakse meest 21 töökaaslase mürgitamises

Bonni ülikooli mürgituste vastase informatsioonikeskuse esindaja nimetas seda väga ebatavaliseks juhtumiks. Pliimürgitused on haruldased ning neid on äärmiselt keeruline tuvastada, sest sellised sümptomid nagu halvatus, värisemine, pearinglus või igemete värvimuutus võivad viidata ka muudele haigustele. Kui surnukehad ekshumeeritakse, saab plii olemasolu neis siiski ilmselt tuvastada.

Vahi all olev kahtlusalune teadete kohaselt vaikib talle esitatud süüdistuste kohta. Motiiv ei ole esialgu teada. Süüdistatava kodust leitud ainete analüüs annab põhjust kahtlustada, et mees on juba ammu püüdnud mürgiseid aineid valmistada. Läbiotsimisel leiti muu hulgas elavhõbedat, pliid ja kaadmiumi.

Personalijuhi Tilo Blechingeri sõnul töötas süüdistatav ettevõttes 38 aastat. Kolleegid nimetavad teda „silmatorkavalt silmatorkamatuks”.