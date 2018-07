Saksamaal Hannoveri lennuväljal purunesid kuumuse tõttu lennuraja betoonplaadid

Saksamaal Hannoveri Langenhageni lennuväljal jätkusid pärast 12-tunnist pausi taas lennud, mis jäid ära lennuraja kuumusekahjustuste tõttu.

Hannoveri lennuväljal peatati kõik lennud eile. Lennuraja kuumusekahjustused muutsid õhkutõusmise ja maandumise lennukitele liiga ohtlikuks, vahendab Põhja-Saksa Ringhääling (NDR).

Lennuvälja töö katkes kohaliku aja järgi eile kell 19.25. Põhjapoolne lennurada oli kahjustatud, kaks plaati ei pidanud kuumusele vastu ja purunesid. Et põhjapoolne lennurada on ainus praegu kasutusel olev, ei jäänud muud üle, kui kõik lennud ümber suunata või ära jätta. Teine lennurada on praegu renoveerimisel ega ole kasutuses.

Kahjustatud betoonplaadid on üle 50 aasta vanad. Kas kahjustused tekitas tõesti vääramatu jõud või oleks plaadid pidanud juba ammu välja vahetama, pole praegu selge.

Tuhanded reisijad olid sunnitud öö lennujaamas veetma ja neile toodi magamiseks välivoodid.