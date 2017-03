Saksamaa välisminister väljendas Moskvas muret uue relvastumisspiraali üle

Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel rääkis oma esimesel visiidil Moskvase Vene kolleegi Sergei Lavroviga konkreetsetest sammudest desarmeerimise suunas Euroopas, vahendab N-TV.

„Me oleme mures, et jõuame uue relvastumisspiraalini,“ ütles Gabriel NATO ja Venemaa vägede positsioonide paigutamistele ja relvastusse investeerimistele viidates.

NATO paigutab vastuseks Ukraina kriisile Balti riikidesse ja Poolasse 4000 sõdurit. Kolmapäeval Poolat külastades kommenteeris Gabriel seda nii: „Kui te vaatate, milline võimas sõjamasin selle vastas seisab, siis ei saa minu arvates rääkida, et NATO või lääs on relvastumisspiraali alustanud.“ Venemaa paigutab samal ajal oma läänepiirile kümneid tuhandeid sõdureid.

Desarmeerimise jaoks on Gabrieli sõnul tähtis jätkata läbirääkimisi rahu saavutamiseks Ida-Ukrainas. Gabriel leiab, et Ukraina konflikti lahendamine rajaks teed edasisele desarmeerimisele, vahendab Der Spiegel.

Lavrov lükkas aga süüdistused, et Venemaa ähvardab NATO idapoolseid liikmesriike sõjalise ülemvõimuga, tagasi. „Siin on meil teine statistika,“ ütles Lavrov, kelle sõnul on Venemaa NATO relvadest ja NATO üksustest ümber piiratud. „Meie piiridele ilmuvad NATO maaväed, ka Saksamaa Liitvabariigist.“

Enne Lavroviga kohtumist hoiatas Gabriel Vene uudisteagentuurile Interfax antud intervjuus külma sõja aegade naasmise eest, mida tuleb iga hinna eest vältida.

Gabriel kohtub Moskvas ka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.