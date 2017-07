Saksamaa välisministeerium kutsus Türgi suursaadiku vaibale

Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel katkestas inimõiguslaste vahistamise tõttu Türgis oma puhkuse ning Türgi suursaadik Berliinis kutsuti Saksa välisministeeriumi vaibale, teatas pressiesindaja Martin Schäfer.

Schäferi sõnul on selgelt öeldud, et vahistamised on mõistetamatud ja nendega ei saa leppida. Türgi suursaadik lubas vestluses Saksamaa nõude vahistatud viivitamatult vahistada oma valitsusele edasi anda, vahendab Der Spiegel.

Türgis vahistati teisipäeval kuus inimõiguslast, kelle hulgas on ka berliinlane Peter Steudtner, tema Rootsi kolleeg ja inimõigusteorganisatsiooni Amnesty International Türgi direktor İdil Eser.

Saksa liiduvalitsus soovib tungivalt Steudtneriga rääkida, teatas Schäfer, kelle sõnul on absurdne seostada meest, kellel on seni olnud Türgiga ametialaselt ja eraviisiliselt vähe pistmist, terrorismisüüdistustega.

Türgi prokuratuur süüdistab vahistatuid „relvastatud terroriorganisatsiooni“ toetamises. Türgi president Recep Tayyip Erdoğan seostas neid putšistidega.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel nimetas Steudtneri vahistamist teisipäeval õigusvastaseks.