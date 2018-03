Saksamaa uus välisminister: mürgitamisjuhtum on Suurbritannia ja Venemaa kahepoolne asi

Heiko Maas Foto: AGENCJA GAZETA, REUTERS

Saksamaa uus välisminister Heiko Maas nimetas Venemaad keeruliseks partneriks, kuid ütles, et mürgitamine Suurbritannias on kahepoolne küsimus, viidates sellele, et Suurbritannia ei saa Euroopa Liidu toetusele loota.