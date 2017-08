Saksamaa sisserändaja taustaga elanike arv on tõusnud 18,6 miljonini

Inimeste arv Saksamaal, kellel on kas sisserändajatest vanemad või on nad ise sisserändajad, on jõudnud uue rekordi, 18,6 miljonini.

Saksamaa statistika liiduamet (Destatis) avaldas teisipäeval raporti, mis näitab, et sisserändaja taustaga inimeste arv Saksamaal kasvas aastatel 2015-2016 8,5 protsenti ja jõudis 18,6 miljonini, vahendab The Local.

Ligi üheksaprotsendine kasv oli samuti rekord pärast sellise arvepidamise algust 2005. aastal. See tähendab, et enam kui viiendik (22,5 protsenti) Saksamaa elanikest on kas sisserändajad või on neil vähemalt üks sisserändajast vanem.

Aastatel 2014-2015 saabus Saksamaale 2,14 miljonit inimest, kellest paljud olid varjupaigataotlejad. Umbes 45 protsenti tuli teistest Euroopa Liidu riikidest.

Destatis teatab 2016. aasta andmetele tuginedes, et 2,3 miljonil inimesel Saksamaal on Lähis-Ida taust, mida on võrreldes 2011. aastaga 51 protsenti rohkem. Aafrika juurtega inimeste arv on võrreldes 2011. aastaga kasvanud 46 protsenti ja jõudnud 740 000-ni.

52 protsendil sisserändaja taustaga inimestest on Saksa kodakondsus. 42 protsenti neist on selle omandanud sünni kaudu. 33 protsenti olid ise etnilised sakslased, kes tulid Saksamaale elama. Üks neljandik olid naturaliseerunud kodanikud.