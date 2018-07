Saksamaa siseminister Seehofer ähvardab sisserändetüli tõttu ametist lahkuda

Merkeli Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) Baieri sõsarpartei CSU juht Seehofer ütles varem, et tema laupäevastel läbirääkimistel Merkeliga ei olnud konfliktile mingit mõju.

Merkel ütles pühapäeval ZDF-ile, et Euroopa Liidus saavutatud kokkuleppel on sama mõju kui CSU nõudmisel saata inimesed piirilt minema, kui nad on juba mõnes teises Euroopa Liidu riigis varjupaika taotlenud.

Merkel ütles ka, et tegi Seehoferile järeleandmisi.

CDU ja CSU juhtkonnad kohtusid eile eraldi Berliinis ja Münchenis, et arutada, kuidas kaks erakonda, mis on olnud liidus alates 1949. aastast, saaksid koostööd jätkata. CSU-l seisavad oktoobris ees Baieri parlamendivalimised ning erakond on võtnud peamiseks kampaaniastrateegiaks karmi sisserändepoliitika.