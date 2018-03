Saksamaa saab uue välisministri, sest Sigmar Gabrielile uues valitsuses kohta pole

Viimase aasta Saksamaa välisminister olnud Sigmar Gabriel kinnitas täna, et ei ole liidukantsler Angela Merkeli uue valitsuse liige.

Merkeli konservatiivid (CDU ja selle Baieri sõsarpartei CSU) ning sotsiaaldemokraadid (SPD) leppisid koalitsiooniläbirääkimistel kokku, et SPD säilitab kontrolli välisministeeriumi üle, ning SPD teatas, et uus välisminister tehakse teatavaks homme, vahendab Reuters.

Favoriidid on eelmise valitsuse justiitsminister, 51-aastane Heiko Maas ja 49-aastane isa poolt briti päritolu Katarina Barley, kes on alates 2017. aastast olnud perekonnaminister suure huviga Euroopa asjade vastu.

Maas algatas uued seadused, mis sunnivad sotsiaameediaettevõtteid nagu Facebook ja Twitter eemaldama vihakõne ning ta on parempopulistliku Alternatiiv Saksamaale (AfD) häälekas kriitik.

SPD endine esimees Gabriel teatas, et erakonna uued juhid Olaf Scholz ja Andrea Nahles ütlesid talle, et ta ei kuulu uude valitsusse, mis peaks ametivande andma järgmisel nädalal.

See ei ole üllatus, sest on teada, et Gabrieli ja Nahlese suhted on pingelised. Pinged saavutasid haripunkti eelmisel kuul, kui Gabriel kurtis avalikult, et sai teada, et välisministri ameti võtab üle erakonna eelmine juht Martin Schulz, meediast. Schulz loobus seepeale välisministriks hakkamast ja ka erakonna esimehe kohast.