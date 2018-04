Saksamaa president muretseb suhete halvenemise pärast Venemaaga

Saksamaal, Euroopa Liidu ühel juhtriigil, on vaja Venemaale seetõttu pidevalt meelde tuletada, et riik võib oma tegevustega viia olukorra omavaheliste suhete halvenemiseni, tõdes president Steinmeier, märkides, et mõtleb nende Venemaa-poolsete sammude seas relvakonflikti jätkumist Ukraina idaaladel ja Krimmi annekteerimist Ukrainalt. Tema sõnul tuleb neid kõiki punkte aga meelde tuletada omavahelistel kohtumistel, mida ei tohiks lõpetada.

