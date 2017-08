Saksamaa parempoolne AfD võtab maha põrsapildiga islamivastaseid postreid

AfD tuli välja islamivastase kampaaniaga, mis põrsapilte, kuulutades, et siga saksa kööki ei sobi.

Septembris toimuvad Saksamaal parlamendivalimised ning kandideerivad parteid kasutavad alatuid võtteid oma koha kindlustamiseks, paremäärmuslik AfD (Alternative für Deutschland) on sunnitud tänavalt maha võtma oma põrsa pildiga plakatid.

“Islam? Ei kuulu meie kööki.” seisab tänaseks maha võetud plakatitel. Alexander Gauland, üks Afd kandidaate 24. septembri valimisteks, rääkis, et põrsapildiga plakat on kasutamatu, sest teenib liiga palju sümpaatiat seale, mitte partei ideoloogiale. Ajaleht Bild vahendab, et Gaulandi hinnangul võivad lapsed mõelda, et AfD tahab justkui põrsast tappa. “See pilt teeb kampaaniat taimetoitlastele, mitte islami vastu, seega sel pole meie kampaaniasse asja,” lõpetas ta.

Ülejäänud islamivastased valimisreklaamid jäävad üles, muuseas ka “Burkad? Meile meeldivad bikiinid enam”, “Uued sakslased? Teeme ise.” ning “Burka? Mulle meeldib Burgunderi vein enam”.

AfDl on 8% toetus, mis edestab 5% valimiskünnise, mis on vajalik Bundestagi pääsemiseks.