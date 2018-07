Saksamaa lõhenenud valitsuskoalitsioon saavutas uue sisserändekokkuleppe: transiidikeskusi ei tule

Vaatamata sellele, et tal tuli loobuda nõudmisest rajada piiritsooni transiidikeskused, ütles Seehofer, et on kokkuleppega äärmisel rahul.

Kokkuleppe järgi tuleb teistes riikides registreeritud varjupaigataotlejatega politseiasutustes, mitte eraldi transiidikeskustes tegelda 48 tunni jooksul, kui neid ei saa transportida Müncheni lennujaama ja saata tagasi riiki, kus nad kõigepealt registreeriti.

Kolmanda koalitsioonipartneri, sotsiaaldemokraatliku partei (SPD) juht Andrea Nahles ja sotsiaaldemokraadist rahandusminister Olaf Scholz rõhutasid, et kokkulepe ei sisalda mingeid transiidikeskusi Saksamaa ühepoolse sammuna.

Nahles ütles ZDF-ile, et kokkulepe ei nõua mingeid seadusemuudatusi ning varjupaigataotlemise protsessi kiirendamine on Seehoferi siseministeeriumi asi.