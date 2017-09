Saksamaa keeldus Güleni varade külmutamisest

Saksamaa lükkas tagasi Türgi nõude külmutada Fethullah Güleni võrgustikuga seotud inimeste varad Saksamaal, vahendab Der Spiegel.

Väljaande kohaselt palus Türgi valitsus Saksamaa välisministeeriumilt aprilli lõpus 80 Güleniga seotud inimese ning organisatsiooni varade külmutamise. Fethullah Gülen on Türgi päritolu imaam ning vastupanuliikumise Gülen looja.

Saksamaa valitsus keeldus ametlikult nõuet täitmast juuni lõpus, väites Ankarale, et pole mingit õiguslikku alust, miks peaks riiklik majandustegevuse järelvalve amet (BaFin) sekkuma organisatsiooni toetajate rahalistesse asjadesse.

Spiegel jätab, et Türgi on sel aastal edastanud Saksamaale rohkem väljasaatmispalveid, kui mullu. Türgi on nõudnud Saksamaalt 53 inimese väljaandmist senini sel aastal, kes on Türgi sõnul seotud riigipöördekatsega.

Türgi meedia vahendas neljapäeval kahe sakslase vahistamisest Türgis. Kõnealused inimesed vahistati Türgi turismipiirkonna, Antalya, lennujaamas. Hetkel on Türgist vahi all 12 Saksamaa kodanikku, keda riik süüdistab riigipöördekatses mullu suvel.

Selline areng süvendab tõenäoliselt pingeid kahe NATO liikmesriigi vahel. Angela Merkeli peamine oponent Martin Schulz on oma 24. septembril toimuvate valimiste üheks agendaks võtnud Türgile reisipiirangute seadmist.