Saksamaa kaitseminister: me ei võlgne ameeriklastele midagi

Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen ütles pühapäeval, et sakslastel ei ole Ameerika Ühendriikide ees mingit võlga sõjalise kaitse osutamise eest, nagu väidab president Donald Trump.

„Meil ei ole võlga NATO ees,“ ütles von der Leyen, märkides, et on väär seostada allinasi eesmärki suurendada kaitsekulutusi vähemalt kahe protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT) pelgalt NATOga.

„Kaitsekulud sisaldavad ka ÜRO rahuvalvet, meie missioone Euroopas ja panust võitlusse terrorismi ja äärmusorganisatsiooniga Islamiriik,“ selgitas von der Leyen.

Kaitseministri sõnul mõistab ta, et kõik tahavad, et koormat jagataks võrdselt, ja et see juhtuks, on vaja kasutusele võtta tänapäevane julgeolekukontseptsioon, mis ei seosta kaitsekulutusi pelgalt NATOga, vaid ka Euroopa kaitseühendusega ja investeeringutega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO).

Trump säutsus laupäeval, päev pärast liidukantsler Angela Merkeli visiiti Washingtoni, et „Saksamaa on NATO-le võlgu tohutu summa raha ja peab Ameerika Ühendriikidele maksma rohkem võimsa ja ääretult kalli kaitse eest, mida see Saksamaale pakub“.

Merkel on lubanud jõuda kaitsekulutustega 2% tasemeni lähimatel aastatel.