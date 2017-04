Saksamaa ähvardab sotsiaalmeediafirmasid kuni 50 miljoni eurose trahviga vihakõne eest

Saksamaa haaras kolmapäeval Euroopas juhtohjad vihakõne ja valeuudiste vastases võitluses, ähvardades sotsiaalmeediaportaale kuni 50 miljoni euro suuruste trahvidega, kui nad solvavaid postitusi kiiresti ei eemalda.

Liidukantsler Angela Merkeli valitsus kiitis karmid meetmed heaks pärast hinnangu andmist, mille kohaselt ei tegutse sellised ettevõtted nagu Twitter ja Facebook piisavalt sellise sisu kustutamiseks, mis rikub Saksamaa seadusi, vahendab AFP.

„Vihakuriteod, mille vastu tõhusalt ei võidelda ja mille eest süüdistusi ei esitata, kujutavad endast ohtu vaba, avatud ja demokraatliku ühiskonna sidususele,“ teatas Saksamaa valitsus.

Pärast umbes miljoni varjupaigataotleja saabumist Saksamaale alates 2015. aastast on ksenofoobse vihakõne maht internetis plahvatuslikult suurenenud.

Postituste sütitava iseloomu pärast mures olev valitsus on internetihiiglasi korduvalt hoiatanud, et asub tegutsema nende sisu paremaks kontrollimiseks.

Internetifirmad lubasid 2015. aastal eemaldada kõik vihkavad kommentaarid 24 tunni jooksul, kuid hiljutises raportis edusammude kohta selles vallas teatas Saksamaa justiitsminister Heiko Maas, et ära tehtud pole piisavalt.

Maas teatas, et Twitter võttis maha vaid ühe protsendi ja Facebook 39 protsenti sisust, mida kasutajad pidasid Saksamaa vihakõnevastase seaduse rikkumiseks.

YouTube sai palju paremini hakkama, eemaldades 90 protsenti kaebuse saanud sisust, öeldakse Maasi tsiteeritud uuringus.

Lisaks vihakõnele ja valeuudistele puudutab seaduseelnõu ka muud ebaseaduslikku sisu, sealhulgas lapspornot ja terrorismiga seotud tegevust.

Ettevõtetele antakse 24 tundi igasuguste postituste eemaldamiseks, mis rikuvad avalikult Saksamaa seadusi, pärast seda, kui kasutajad on neist teatanud.

Muu solvav sisu tuleb kustutada seitsme päeva jooksul pärast teatamist ja läbivaatamist.

Sotsiaalmeediagruppide juhid riskivad ka isiklike trahvidega kuni viie miljoni euroni, kui nad seadusele ei allu.

Saksamaa seaduste järgi on seadusevastased holokausti eitamine, vihaõhutamine ja rassistlik kõne.

Maas tunnistas, et väljendusvabadus on Saksamaa demokraatiale väga oluline, kuid lisas: „Väljendusvabadus lõpeb seal, kus algavad kriminaalseadused. Lõpuks vajame me üleeuroopalisi lahendusi firmade jaoks, mis tegutsevad üle Euroopa.“