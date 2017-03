Saksa valitsus: Erdoğani natsivõrdlused on kohatud

Saksamaa valitsus lükkas „otsustavalt“ tagasi Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani natsivõrdluse. „Põhimõtteliselt on natsivõrdlused alati kohatud,“ ütles Saksamaa valitsuse pressiesindaja Steffen Seibert esmaspäeval liidukantsler Angela Merkeli ja kogu liiduvalitsuse nimel.

„Igal juhul on natsionaalsotsialismi võrdlused alati absurdsed ja kohatud, sest need viivad ainult üheni, nimelt natsionaalsotsialismi inimsusevastaste kuritegude ohutumana paista laskmiseni. See diskvalifitseerib end ise,“ ütles Seibert Die Welti vahendusel.

Erdoğan nimetas nädalavahetusel Türgi valitsuse liikmete kampaaniaürituste ärakeelamist Saksamaal natside teguviisiks.

Seibert ütles veel, et Saksa liiduvalitsus on väga huvitatud headest suhetest Türgiga, kuid neil päevil on riikide vahel väga sügavad erimeelsused.

Lõpetuseks kutsus Seibert üles külma pead säilitama.