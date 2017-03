Saksa välisminister pärast kohtumist Türgi kolleegiga: tegin selgeks, et natsivõrdlused on keelatud

Pärast mitmepäevast kriisi ägenemist Saksa-Türgi suhetes kohtusid kahe riigi välisministrid Sigmar Gabriel ja Mevlüt Çavuşoğlu omavaheliseks vestluseks Berliinis.

„Meie vestlus oli hea, aus, aga ka karm ja asja osas eri meelt,“ ütles Gabriel pärast kriisikohtumist Die Welti vahendusel.

„Ma tegin selgeks, et natsivõrdlused on keelatud. Me oleme üks vabamaid demokraatlikke riike maailmas. On olemas piirid, mida ei tohi ületada. Sinna kuuluvad ka natsivõrdlused,“ lausus Gabriel.

Pärast mitmete Türgi poliitikute esinemiste keelamist Saksamaal heitsid Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ja välisminister Çavuşoğlu Saksa võimudele ette natsimeetodeid.

Kes tahab Saksamaal kõnesid pidada, kohtab riiki kus kehtib arvamusvabadus, aga mängureeglitest tuleb kinni pidada, teatas Gabriel.

Gabriel kommenteeris ka Saksa ajalehe Die Welt korrespondendi Deniz Yüceli vahistamist Türgis. Gabrieli sõnul tegi ta Çavuşoğlule selgeks, et Saksamaa ootab, et Türgi õigussüsteem järgiks õigusriigi põhimõtteid.