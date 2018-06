Saksa välisminister: kui USA meie huvisid eirab, peab Euroopa hakkama jõuliselt reageerima

Saksa välisminister Heiko Maas ütles täna, et Euroopa peab leidma suhetes USA-ga uue tasakaalu.

Donald Trumpi valitsuse probleemsetest otsustest rääkides nimetas Maas lahkumist Pariisi kliimalepingust ja Iraani tuumalepingust, Euroopa partnerite ähvardamist sanktsioonidega ja protektsionistlikku kaubanduspoliitikat.

"Meie, eurooplased, peame teadlikult pakkuma vastukaalu, kui USA meie punaseid jooni ületab," ütles Maas Berliinis peetud kõnes. "Kui USA valitsus tegeleb agressiivselt meie väärtuste ja huvide eiramisega, peame hakkama reageerima jõulisemalt."

Ta märkis, et Trumpi valitsusajal on Atlandi ookeani vastaskaldad üksteisest veelgi kaugenenud. "Trumpi isolatsionalistlik poliitika on tekitanud võimuvaakumi, mida on eriti tajuda pärast G7 kohtumist," ütles minister. "Meie vastus loosungile "Ameerika eelkõige" peab olema ühtne Euroopa."