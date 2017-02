Saksa välisministeerium hoiatab EL-i partnereid erikokkulepete eest Trumpiga

Saksamaa välisministeerium hoiatab teiste Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusi kahepoolsete erikokkulepete eest USA presidendi Donald Trumpiga.

„See ei tule Euroopas kellelegi kasuks, kui mõned riigid astuvad USA-ga erikokkulepetesse,“ ütles Saksamaa välisministeeriumi riigiminister Michael Roth (Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei – SPD) ajalehele Die Welt.

Transatlantilised suhted on Rothi sõnul alati olnud vähem jõul põhinevad, vaid need määravad kindlaks väärtused, mida Atlandi ookeani mõlemal kaldal jagatakse.

Riigiminister kutsus Washingtoni üles täitma jätkuvalt oma kohustusi NATO-s. „Me arvestame sellega, et USA valitsus tagab ka edaspidi NATO kui solidaarse julgeolekualliansi ühist väärtust,“ ütles Roth. Trumpi valitsuse vastuoluliste avalduste kohta NATO rolli teemal ütles Roth: „Aga esialgu julgustas meid siiski see, kuidas Ameerika kaitseminister James Mattis ennast positsioneerinud on.“

Euroopa Liidu praeguse lõhestatud seisu kohta ütles Roth Die Weltile, et Euroopa Liit on langenud alatu laimukampaania ohvriks. Mõnikord kinnitatakse, et usuline, kultuuriline ja etniline mitmekesisus ja vähemuste austamine on traditsiooniliselt vasakpoolsed või liberaalsed väärtused. Rothi sõnul on need meie ühised väärtused ja kohustuslikud kõigile, ükskõik kuhu me end poliitiliselt ka ei aseta.