Saksa vabad demokraadid nõuavad Merkeliga koalitsiooni minemise eest poliitikamuutust

Saksamaa liberaalse erakonna, vabade demokraatide (FDP) juht Christian Lindner ütles, et tema erakond liitub liidukantsler Angela Merkeli CDU/CSU-ga valitsuskoalitsiooniks vaid siis, kui toimub suunamuutus valitsuse poliitikas.

Saksamaa ainus reaalne koalitsioonivõimalus on CDU/CSU, FDP ja roheliste liit, vahendab Reuters.

FDP ja rohelised on Merkeli kristlike demokraatide ja Baieri Kristlik-Sotsiaalse Liiduga eri meelt mitmetes küsimustes alates energiast ja maksudest kuni Euroopa ja sisserändeni, mis muudab niinimetatud Jamaica-koalitsiooni moodustamise keeruliseks.

„Mõned inimesed ülistavad Jamaicat romantilise poliitilise projektina,“ kommenteeris Lindner ajalehele Die Welt. „Tõsi on see, et on olemas aritmeetiline enamus, aga neljal parteil on oma valimismandaadid. Kas need saab kokku liita ilma vastuoluta ja riigi huvides, saab näha.“

„Poliitika ei ole matemaatika,“ lausus Lindner ja lisas, et kahtluse korral jääb FDP opositsiooni.

„Igaüks peab teadma, et vabad demokraadid ühinevad koalitsiooniga ainult siis, kui toimub kursimuutus Saksa poliitikas,“ ütles Lindner.

Euroopa-poliitika on üks valdkond, kus FDP-l on Merkeli konservatiivide ja rohelistega erimeelsusi, kuigi FDP on pärast pühapäeval toimunud valimisi teinud mõningaid lepitavaid avaldusi.

FDP pooldab „mitmekiiruselist Euroopat“, kus teistest eralduksid põhjapoolsed rahanduslikult distsiplineeritud ja jõukad EL-i liikmesriigid. Rohelised on teatanud, et on Euroopa lõhestamise vastu.