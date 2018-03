Saksa uus siseminister Seehofer: islam ei kuulu Saksamaa juurde

Saksa värske valitsuse konservatiivist siseminister Horst Seehofer ütles eile ajalehes Bild ilmunud intervjuus, et Saksamaa on kristliku vundamendiga riik ja islam selle juurde ei kuulu.

"Ei, islam ei kuulu Saksamaa juurde, Saksamaad on kujundanud kristlus," ütles Seehofer vastuseks islamit puudutavale küsimusele. "Aga moslemid, kes siin meiega koos elavad, on muidugi osa Saksamaast. See ei tähenda, et me peaksime võltsist kaastundest omaenda traditsioonid ja kombed käest andma. Moslemid peavad elama koos meiega, mitte meie kõrval või meie vastu."

Seehofer juhib konservatiivse partei Baieri tiiba ehk Kristlikku Sotsiaalset Liitu (CSU). Kantsler Angela Merkel märkis eile antud kommentaaris, et Saksamaal elab neli miljonit moslemit. "Need moslemid kuuluvad Saksamaa juurde ja samal moel kuulub Saksamaa juurde nende religioon ehk islam," ütles Merkel, lisades, et praktiseeritav islam peab vastama ka riigi põhiseadusele.

Uus sotsist justiitsminister, Katarina Barley ütles, et aeg on lõpetada vaidlus teemal, kas islam kuulub Saksamaa juurde või mitte. "Teoreetilised arutelud on piisavalt kaua käinud, fookus peaks olema praktilistel lahendustel," ütles Barley täna ajalehes Rheinische Post ilmunud usutluses. Sotsist tööminister Hubertus Heil leidis, et Seehoferi avaldus on seotud oktoobris toimuvate Baieri liidumaa parlamendi valimistega.