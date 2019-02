Saksa suurim ajaleht Bild: liiduvalitsus peab Nord Stream 2 projekti kohe peatama!

- Nord Stream 2 suurendab Kremli mõju Saksamaal veelgi. Koos gaasiga voolab Saksamaale ka Putini kahjulik mõju. Üha tugevamaks muutuv lobitöö, salatsemine ja majanduslik sõltuvussuhe projekti ümber on juba nüüd tekitanud võrgustiku, mille lojaalsuses võib Kreml üha rohkem kindel olla. Nord Stream 2-st kasu saavad poliitikud ja ettevõtted on Venemaa-vastaste sanktsioonide kaotamise poolt ning hoiavad mõlemat silma kindlalt kinni Venemaa agressiivse poliitika suhtes Euroopas, läänes ja Süürias.

- Nord Stream 2 lõhestab Euroopa. Kõik see viib selleni, et paljud Euroopa riigid, sealhulgas kõik Euroopa Liidu riigid Põhja- ja Ida-Euroopas on selle projekti vastu. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja võib-olla ka Euroopa Ülemkogu on ühel meelel: Saksamaa tegutseb Euroopa huvide vastu.

Saksamaa välisminister Heiko Maas on korduvalt korranud kreedot „meie vastus America First’ile on #EuropeUnited". Röpcke sõnul on need tühjad sõnad. Mitte „Euroopa ühiselt”, vaid „Saksamaa eelkõige”, on Saksamaa käitumine, mis on enamiku Euroopa Liidu partnerite üha karmima kriitika all.

Liidukantsler Angela Merkel kuulutas alles jaanuari lõpus Davosi majandusfoorumil, et Saksamaa püüdleb multilateraalse maailmakorralduse tugevdamise poole ning hoolitseb selle eest, et üksikud võimsad riigid nagu Saksamaa, USA või Venemaa oma tahtmist väikestele riikidele peale ei suruks.

Loe veel

„Nord Stream 2 teemal teeb Saksamaa täpselt vastupidist ja mängib sellega üha rohkem maha krediiti ja usaldusväärsust Atlandi mõlemal poolel. Vaid üks saab kasu kasvavast vastuolust ja gaasiprojektist vaatamata kogu vastuseisule ja seega veel topelt: Vladimir Putin. Liiduvaltitsus peab seda endale nii kiiresti kui võimalik teadvustama ja tegema sellest järelduva ainsa õige sammu: projekti kohe peatama ja sellega Euroopa taas ühendama,” kirjutab Röpcke.