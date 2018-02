Saksa sotside juht Schulz loobub siiski kuuldavasti välisministri ametist

Saksamaa sotsiaaldemokraatliku partei (SPD) esimees Martin Schulz tahab kasvava surve tõttu erakonna oma ridadest välisministriks hakkamisest loobuda, teatasid Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) ja Süddeutsche Zeitung SPD juhtkonnale viidates.

Enne seda teatas ajaleht Bild SPD juhtkonna plaanidest Schulz loobuma sundida, vahendab Die Welt.

Schulz on hiljuti üha suurema surve alla sattunud, sest ütles veidi pärast septembris toimunud Bundestagi valimisi, et ei lähe Angela Merkeli juhitud valitsusse, kuid sel nädalal sõlmitud kokkuleppe järgi peaks ta saama Merkeli valitsuses välisministriks.

Eriti suur rahulolematus Schulziga on teadete kohaselt SPD suurimas liidumaaosakonnas Nordrhein-Westfalenis.

Viimase küsitluse järgi on kolm neljandikku sakslastest Schulzi kui välisministri vastu. 72 protsenti peab Schulzi välisministeeriumi minemist valeks. 54 protsenti kardab, et Schulz ei teeks välisministrina head tööd.

Sigmar Gabriel loobus eelmisel aastal Schulzi kasuks SPD juhi kohast ja liidukantsleri kandidatuurist, et saada välisministriks. Sellest alates on liikunud kuulujutud, et Schulz lubas Gabrielile, et uue niinimetatud suure koalitsiooni korral saab Gabriel välisministri ameti endale jätta. Pärast Schulzi teadet, et ta tahab ise välisministeeriumi etteotsa asuda, heitis Gabriel erakonna juhtkonnale ette sõnamurdmist.