Saksa sotside fraktsioonijuht tahaks sanktsioone riikide vastu, kes oma kodanikest varjupaigataotlejaid vastu ei võta

Saksa parlamendi sotsiaaldemokraatliku partei (SPD) fraktsiooni juht Thomas Oppermann kutsus üles kehtestama sanktsioone riikide vastu, kes tagasi lükatud varjupaigataotlustega inimesi tagasi ei võta.

Oppermanni sõnul tuleb vastavad tagasisaatmisiotsused uuesti läbi vaadata ning seejuures ei saa ka sanktsioone välistada, vahendab Der Tagesspiegel.

Oppermann ütles, et on lubamatu, kui kümnete tuhandete inimeste väljasaatmine ebaõnnestub päritoluriikide valmisoleku puudumise tõttu passe välja anda. Tuneesiast pärit Berliini veokirünnaku toimepanija Anis Amri väljasaatmine ebaõnnestus puuduvate Tuneesia paberite tõttu.

Oppermanniga sarnast arvamust väljendas pühapäeva õhtul ka Saksamaa siseminister Thomas de Maizière, kelle sõnul on väljasaatmiste puhul oluline päritolumaade valmisolek. Afganistani puhul on see saavutatud, kuid Alžeeria, Tuneesia ja Maroko puhul pole olukord veel piisavalt paranenud.