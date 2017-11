Saksa sotsid nõustusid lõpuks koalitsiooniläbirääkimisi pidama

Saksamaa sotsiaaldemokraadid (SPD) on avatud koalitsiooniläbirääkimisteks teiste erakondadega, mis murrab patiseisu, mis tekkis, kui liidukantsler Angela Merkelil ei õnnestunud kokku panna niinimetatud Jamaica-koalitsiooni.

Septembrikuistel valimistel Teise maailmasõja järgse perioodi halvima tulemuse saanud ja opositsiooni minemisest teatanud SPD otsus muudab kordusvalimised vähem tõenäoliseks, vahendab Reuters.

„SPD ei ütle aruteludele ei,” teatas SPD peasekretär Hubertus Heil täna pärast tunde kestnud nõupidamist SPD juhtkonna vahel.

Heil ei öelnud, milliste erakondadega SPD läbirääkimisi pidama hakkab, ega ka seda, kas SPD eesmärk on kuuluda valitsuskoalitsiooni või toetada lihtsalt parlamendis Merkeli juhitud vähemusvalitsust.

SPD on olnud kasvava surve all uuele „suurele koalitsioonile” vastuseismisest loobuda. Suureks koalitsiooniks nimetatakse Saksamaal Merkeli Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU), selle Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) ja SPD koalitsiooni.

SPD on olnud koos Merkeliga valitsuses alates 2013. aastast. Erakonna juht Martin Schulz on öelnud, et peab järgima valijate tahet ja minema opositsiooni.

Nädalavahetusel nurjusid läbirääkimised koalitsiooni moodustamiseks CDU/CSU, liberaalse Vaba Demokraatliku Partei (FDP) ja roheliste vahel.