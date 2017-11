Saksa sõduritele kaasa tundnud Vene koolipoisi õpetajad võetakse uurimise alla

Vene võimud kontrollivad Jamali-Neenetsi autonoomses ringkonnas Novõi Urengois asuvat gümnaasiumi, kus õpib noormees, kes esines Bundestagis Saksa sõduritele kaastunnet väljendanud kõnega, teatas regiooni kuberneri pressiteenistuse juht Nadežda Noskova.

Novõi Urengoi kooliõpilane rääkis oma kõnes Saksa sõdurist, kes osales Stalingradi lahingus. Noormehe sõnul sattus sõdur sõjavangilaagrisse ega pääsenud enam koju, sest suri vangistuse raskete tingimuste tõttu. Koolipoiss külastas Wehrmachti sõdurite matmispaika Tšeljabinski oblastis Kopeiski lähedal, kus nägi enese sõnul „süütult hukkunud inimesi, kellest paljud tahtsid elada rahumeelselt ega soovinud sõdida”, vahendab RIA Novosti.

„Antakse hinnang pedagoogide tööle. Praegu on ainult informatsioon selle kohta, et (kontrolli planeerib) munitsipaliteedi haridusamet, sel tasemel, aga autonoomse ringkonna haridusamet on valmis sellesse töösse lülituma, ilmselt nii ka juhtub. Moodustatakse mingi komisjon, nii palju, kui mina aru saan,” ütles Noskova.

Noskova sõnul on see klaperjaht, mis algas noormehe ja tema perekonna suhtes, lubamatu. „Kuidas poiss poleks oma tekstis ka vääratanud, ei tohi sellist asja olla. Pedagoogide, täiskasvanud inimeste suhtes tuleb kontroll, tehakse järeldused,” rõhutas Noskova.

Veel märkis Noskova, et mitmed kõnes kasutatud väljendid, sealhulgas „niinimetatud Stalingradi katel” ja „süütult hukkunud” Wehrmachti sõdurid, on ilmselt saksa keele õpetaja sekkumise tagajärg.

„See ei ole poisi tekst, me vestlesime vanematega, ema seletas, et seda ettekannet... hakkas ta ette valmistama juba suvel ja midagi sellist seal loomulikult ei olnud. Ta luges ette, mis talle anti – kokku võetud variandi... Ta teab suurepäraselt sõja ajalugu, tal sõdisid lähedased. Praegu on kõige tähtsam mitte lasta naasta hüsteerial vanemate ja poisi enda suhtes, sest nii ei tohi,” lausus Noskova.