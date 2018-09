Saksa sisejulgeolekuteenistuse juht: pole tõendeid, et Chemnitzis oleks jahitud välismaalasi

Maaßen ütles täna ajalehele Bild, et ei ole usaldusväärset informatsiooni selle kohta, et selline jaht oleks aset leidnud, vahendab The Local.

Pärast Kuuba juurtega 35-aastase Saksa kodanikust mehe surnuks pussitamist 26. augustil Chemnitzis toimusid seal paremäärmuslaste, neonatside ning Saksa sisserände- ja pagulaspoliitika vastaste meeleavaldused.

Samuti toimusid Chemnitzis vasakpoolsete vastumeeleavaldused ja kontsert, mis meelitas kohale umbes 65 000 inimest.

Maaßen ütles Bildile, et ei ole tõendeid, et internetis leviv video, milles on näha huligaane Chemnitzi Johannisplatzil välismaalasteks peetavaid inimesi taga ajamas, on ehtne.

„Ma jagan skeptilisust meedia teadete suhtes paremäärmuslaste jahtide kohta Chemnitzis,” ütles Maaßen.

Maaßen lisas, et video võib olla osa suunatud valeinformatsioonist, kuid ei avaldanud arvamust selle kohta, kust see võib pärit olla.

„Minu ettevaatliku hinnangu alusel on häid põhjuseid uskuda, et see oli tahtlik valeinformatsioon, võimalik, et tähelepanu kõrvale juhtimiseks mõrvalt Chemnitzis,” ütles Maaßen.

Bundestagi asepresident Thomas Oppermann (sotsiaaldemokraadid) vaidlustas Maaßeni avaldused. „Me nägime pilte, me kuulsime pealtnägijaid. Me nägime inimesi avalikult tänaval Hitleri-tervitust tegemas. Meil on riiklik vägivallamonopol ja ausalt öeldes on selle kaitsmine ka Põhiseaduse Kaitse Liiduameti juhi ülesanne.”