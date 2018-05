Saksa rohelised: ekskantsler Schröder istus Putini ametisse vannutamisel esireas nagu klaköör

Saksa rohelised pöördusid ka liiduvalitsuse poole küsimusega, millised on õigupoolest Euroopa arusaamad demokraatiast ja õigusriigist. Nende arvates ei saa samaaegselt Moskvale Putini poliitika eest Krimmis ja Süürias sanktsioone kehtestada ning toetada poliitiliselt „prestiižitorujuhet” Nord Stream 2 Venemaalt Saksamaale.

Der Spiegel küsis Schröderi kohta kommentaari tema erakonna sotsiaaldemokraatide (SPD) aseesimehelt Ralf Stegnerilt, kes ei tahtnud Schröderi „isiklikke eelistusi” kommenteerida. „Ma kardan aga, et seda üritust, see tähendab osavõttu Putini ametisse astumisest, kasutavad taas ära need, kes tahavad takistada konstruktiivseid suhteid Venemaaga,” ütles Stegner, kelle sõnul ei ole see tark, sest kogu kriitilise distantsi juures Vene valitsuse poliitika suhtes saab enamikku probleeme lahendada ainult koos Venemaaga.