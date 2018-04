Saksa prokuratuur taotleb kohtult Kataloonia endise juhi Puigdemonti Hispaaniale väljaandmist

Saksa prokuratuur taotles kohtult luba Kataloonia endise separatistliku presidendi Carles Puigdemonti Hispaaniale väljaandmiseks.

Schleswigi linna prokuratuur teatas täna, et on esitanud regionaalkohtule taotluse pärast Hispaania välja antud üleeuroopalise vahistamisorderi intensiivset uurimist, vahendab Associated Press.

Puigdemont on olnud Saksamaal vahi all alates 25. märtsist. Hispaania süüdistab 55-aastast Puigdemonti mässus ja mässu õhutamises seoses Kataloonia ebaseadusliku iseseisvusreferendumiga.

Schleswigi kohtul kulub Puigdemonti väljaandmise otsustamiseks ilmselt mitu päeva.

Puigdemonti advokaadid on kutsunud Saksamaa liiduvalitsust asjasse sekkuma, viidates poliitilisele mõõtmele.