Saksa prokuratuur otsustas, et 96-aastane „Auschwitzi raamatupidaja“ on suuteline karistust kandma

Endine natside koonduslaagri valvur, 96-aastane Oskar Gröning, keda tuntakse „Auschwitzi raamatupidajana“, on piisavalt terve, et karistust kanda, teatas Saksa prokuratuur kolmapäeval.

Gröning mõisteti süüdi 2015. aasta juulis kaasosaluse eest 300 000 inimese mõrvamises ning talle määrati nelja-aastane vanglakaristus, vahendab AFP.

„Prokurör lükkas tagasi kaitse taotluse karistuse kandmise peatamiseks,“ teatas kohtu pressiesindaja Kathrin Söfker AFP-le.

Gröningi advokaat Hans Holtermann ütles, et kaebab otsuse edasi niipea, kui võimalik, ning väitis, et prokuratuuri määratud arst ei viinud läbi korralikku läbivaatust.

Vaatamata süüdimõistmisele ja ea tõttu on Gröning elanud oma kodus. Pole teada, kas ta on kavas päriselt vanglasse saata.

Kohtuarst otsustas aga, et Gröning on suuteline karistust kandma tingimusel, et ta saab vahi all korralikku hooldust ja arstiabi, teatas Söfker.

Gröning töötas Auschwitzi surmalaagris raamatupidajana, pidades arvestust tapetutelt või orjatööjõuna kasutatutelt ära võetud raha üle ja saates seda oma ülemustele Berliini.