Saksa president keeldus Tallinnas Schröderi uut Vene-afääri kommenteerimast

Täna Eestis ametlikul visiidil viibiv Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier kiitis küll põhjalikult Eesti senist hakkamasaamist ELi eesistujamaana, kuid kodumaal puhkenud poliitilise skandaali kohta jagus ta vähem sõnu.

Nimelt selgus hiljuti, et Saksamaa kunagine sotsiaaldemokraadist liidukantsler Gerhard Schröder on otsustanud lisaks Vene-Saksa gaasitoru Nord Stream 2 nõukogu juhi kohale lubanud asuda ka Vene riigi enamusega naftagigandi Rosneft nõukokku.

Saksamaal on otsus kaasa toonud pahameeletormi, konservatiivist liidukantsler Angela Merkel sõnas eile väljaandele Bild, et tema sellist otsust ei oleks langetanud. Ühtlasi lisas järgmisel kuul neljandat ametiaega püüdev Merkel, et pärast poliitikast lahkumist ei kavatse ta ärisektorisse siseneda.

Steinmeier ütles täna koos Eesti presidendi Kersti Kaljulaidiga antud ühisel pressikonverentsil vastuseks EPLi ja Delfi esitatud küsimusele Schröderi valiku ja selle võimalike tagajärgede kohta, et ei kommenteeri seda. „See on küsimus, mille kohta Saksa president avalikkuses oma arvamust ei avalda,“ sõnas Steinmeier täna vaid.

Steinmeieri sõnad vastavad tõele, sest president on ka kodumaa meedias igasugu hinnangutest hoidunud, kuid teda seob siiski Schröderiga pikk ühine minevik. Just Schröder palkas Steinmeieri 1993. aastal oma büroojuhiks, kui ta ise täitis veel Niedersachseni liidumaa peaministri ülesandeid ning sealt sai Steinmeieri poliitkarjäär hoo sisse.

2002. aasta pilt Gerhard Schröderist, kummikud jalas. Pealkiri tähendab eesti keeles: "Kuidas kummiku-Gerdist sai Gazpromi-Gerd". Kommentaar ja pilt ilmusid Saksa tabloidis Bild.

Pärast seda, kui Schröder juhtis 1998. aastal sotsid valimisvõidule, võttis ta Steinmeieri kaasa, kelles sai väikese vangerdusega liidukantsleri bürooülem.

Täna Tallinnas juhtis Steinmeier tähelepanu veel sellele, et Euroopa peab oma liberaalseid demokraatlikke väärtusi kaitsma. „Peame töötama vastupanuvõime töstmisega, eriti kui silmas pidada mõjutusi teistest riikidest,“ ütles ta. Schröderi uue ameti puhul on Saksa meedias tõstatunud just küsimus, kuidas ekskantsleri veel lähedasemad sidemed Venemaaga võivad 24. septembril toimuvaid üldvalimisi mõjutada.