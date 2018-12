Saksa politsei lasi Oulus lapsevägistamises kahtlustatava migrandi kogemata vabadusse

Saksamaal võeti möödunud teisipäeval kinni 25-aastane mees, keda kahtlustatakse Oulus alla 15-aastase tüdruku seksuaalses ahistamises. Vea tõttu pääses mees aga vabadusse ja viibib praegu teadmata asukohas.

Oulu võimude sõnul lasi Saksa politsei kahtlusaluse enne lahti, kui ta jõuti toimetada Soome vahi alla, sest kahe rigii politsei vahel tekkis suhtlemislünk.

Oulu ringkonnakohus käskis isiku vahi alla võtta seoses alaealise raske väärkohtlemise ja vägistamiskahtluse tõttu. Soome politsei väljastas mehele rahvusvahelise tagaotsimiskäsu.

Politsei uurib Oulus viit erinevat seksuaalse rünnaku juhtumit, kus arvatavateks ohvrid olid kõik alaealised.

Võimud andsid varem teada, et käimas on suure uurimine, kus kaheksa kahtlusalust olid kõik saabunud kvoodipagulaste või asüülitaotlejatena Soome. Saksa politsei vabastatud isik on üks neist kaheksast.