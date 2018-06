Saksa poliitikuid vihastab USA uus suursaadik: käitub nagu paremäärmuslik koloniaalohvitser

Nüüd ütles Grenell USA konservatiivsele uudisteportaalile Breitbart News järgmist: „Ma arvan, et Donald Trumpi presidendiks valimine on võimaldanud inimestel öelda, et nad nad lihtsalt ei saa lubada poliitilisel klassil (Euroopas) enne valimisi otsustada, kes võidab ja kes kandideerib.” Grenell ütles, et temaga on ühendust võtnud mitmeid Euroopa konservatiive. „Ma tahan tingimata teisi konservatiive kogu Euroopas tugevdada,” lausus Grenell, kelle sõnul saab konservatiivsete ideede esiletõusu seletada vasakpoolsete kontseptsioonide läbikukkumisega.

Loe veel

Saksa Bundestagis esindatud erakondade esindajad kritiseerisid Grenelli teravalt. „Euroopa kodanikud ei lase Trumpi vasallil endale öelda, keda nad valima peavad. USA suursaadik, kes niimoodi demokraatlikku arutelusse sekkub, on lihtsalt vales kohas,” kirjutas Twitteris SPD aseesimees Thorsten Schäfer-Gümbel. SPD endine esimees Martin Schulz ütles DPA-le, et Grenell ei käitu diplomaadi, vaid paremäärmusliku koloniaalohvitserina. Schulzi sõnul on suursaadikud riikide, mitte poliitiliste liikumiste esindajad.

„Oma avaldusega paremäärmuslikus internetiportaalis Breitbart esitab Euroopa poliitikasse sekkuv ja konservatiivseid jõude tugevdada tahtev USA suursaadik Richard Grenell end oma presidendi režiimimuutmisvolinikuna,” kommenteeris Saksa vasakpoolsete parlamendifraktsiooni esimees Sevim Dagdelen, kes nõudis välisminister Heiko Maasilt Grenelli välisministeeriumi vaibale kutsumist ja Washingtoni Saksamaa siseasjadesse sekkumise hukkamõistmist.

Grenell esines Breitbartis terava kriitikaga ka Saksamaa kui NATO liikme aadressil.

Hiljem tõrjus Grenell Twitteris süüdistusi, et tahab otseselt mingeid parteisid või kandidaate toetada. Ta kirjutas, et see on naeruväärne. Grenell väitis aga, et toimub eliidi ja selle mulli vastase vaikiva enamuse ärkamine. Selle enamuse eesotsas seisab Grenelli sõnul Trump.