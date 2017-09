Saksa parempopulistliku AfD senine juht Petry teatas erakonnast väljaastumisest

Saksamaa parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) senine kaasesimees Frauke Petry teatas eile, et ei liitu erakonna parlamendifraktsiooniga ja täna kuulutas ta, et astub üldse AfD-st välja. Talle järgneb abikaasa Marcus Pretzell.

„Selge on, et see samm järgneb,“ ütles Petry. Siiski ei nimetanud ta mingit ajahetke, millal lahkumine toimub. Vastuseta jättis ta ka küsimuse, kas soovib asutada uut parteid, vahendab Die Welt.

Erakonnast ja fraktsioonist lahkub ka Petry mees Pretzell, AfD liidumaa ja fraktsiooni juht Nordrhein-Westfalenis. Selle sammu astub Pretzell järgmisel fraktsiooni koosolekul, teatas AfD liidumaa parlamendi fraktsiooni pressiesindaja Michael Schwarzer Düsseldorfis.

Petry pani ühtlasi maha Saksi liidumaa parlamendi fraktsiooni juhi ameti.

Oma ametist lahkuvad päevapealt ka Saksimaa parlamendi AfD fraktsiooni mänedžer Uwe Wurlitzer ja aseesimees Kirsten Muster, teatas Petry Dresdenis.

Kõik kolm jäävad aga liidumaa parlamenti üksikliikmetena edasi. Lahkumise põhjuseks öeldi põhimõttelised erimeelsused erakonna mõnede osadega, mis nende edasise töö fraktsioonis võimatuks muudavad.

AfD kogus Saksa Bundestagi valimistel 12,6 protsenti häältest ja tõusis sellega riigi suuruselt kolmandaks poliitiliseks jõuks.